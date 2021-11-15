Боровик: Беларусь показывает Западу, как себя должно вести европейское государство

– сказал Вадим Боровик.Политолог отметил, что у нас есть свое законодательство, в том числе и визовое.– подчеркнул он.Другой вопрос, что они идут в Евросоюз., – сказал Вадим Боровик.Политолог констатировал, что с беженцами так не поступают и тем более никто в мире не выставляет против них танки., – заключил он.