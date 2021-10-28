Ксения Бородина рассказала, как относится к критике Тарасовой на "Ледниковом периоде"

Скриншот из видео

– написала знаменитость в своем блоге.Телеведущая также отметила, что надо всегда быть выше всех обстоятельств в жизни.Напомним, Ксения Бородина выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым.«Ледниковый период» – спортивно-развлекательный проект, в котором звезды шоу-бизнеса пробуют свои силы на льду в паре с профессиональными фигуристами.