Ксения Бородина рассказала, как относится к критике Тарасовой на "Ледниковом периоде"

Известная российская телеведущая Ксения Бородина является участницей проекта «Ледниковый период» на российском Первом канале. Позади уже три выпуска программы, за время которых знаменитость не раз подвергалась критике тренера и члена жюри Татьяны Тарасовой. На своей личной странице в Instagram ведущая рассказала, как относится к недружелюбию со стороны заслуженного тренера СССР.
Скриншот из видео
"У меня нет к ней негатива, кроме ситуации, когда она [в одном из выпусков] назвала меня «эта голубка». Все-таки я взрослая дама, это было некрасиво, на мой взгляд. С другой стороны, она взрослый человек, я не буду спорить, призывать ее к жалости или пытаться общаться близко. Мы [участники проекта] спокойно делаем свое дело. Не любит и не любит. Она не обязана меня любить. Наверное, я ей не нравлюсь, это очевидно всем… Переживем", – написала знаменитость в своем блоге.
Телеведущая также отметила, что надо всегда быть выше всех обстоятельств в жизни.
Напомним, Ксения Бородина выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым.
«Ледниковый период» – спортивно-развлекательный проект, в котором звезды шоу-бизнеса пробуют свои силы на льду в паре с профессиональными фигуристами.