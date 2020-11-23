В Борисове неизвестный украл шуруповерт из строительного магазина. За это мужчина может получить до трех лет лишения свободы, информирует БЕЛТА.
– В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась заведующая одного из местных строительных магазинов, которая сообщила о том, что с прилавка торгового павильона совершена кража шуруповерта "Макита" стоимостью почти 600 рублей. Сотрудниками отдела уголовного розыска с использованием записи камер видеонаблюдения установлен подозреваемый в хищении. Им оказался 40-летний местный житель, – сообщили в УВД Миноблисполкома.
Благодаря записям камер удалось выяснить, что мужчина зашел в магазин, подошел к стеллажу и начал осматривать товар. В какой-то момент подозреваемый нашел необходимую ему продукцию и спрятал ее под куртку. После этого он покинул магазин и направился в сторону железнодорожного вокзала. Буквально через несколько минут подозреваемый продал товар всего за 20 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
Видео: УВД Минского облисполкома
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Борисовчанин украл шуруповерт – теперь ему грозит три года лишения свободы
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