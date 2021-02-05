Борисовчанин украл букет из 101 розы: его нашли по лепесткам

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- поделиласьОперативникам потребовалось пару часов, чтобы выяснить, кто причастен к краже. Цветы похитил 35-летний мужчина, который тем вечером отдыхал рядом в бильярдной и пил спиртное. Уходя, он заметил у входа в кафе огромный букет белых роз. Правда, до дома их доставлял неаккуратно: опавшие лепестки и указали путь.Свой поступок мужчина объяснить не смог – скорее всего, совершил кражу «под градусом». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.Видео МВД