Ночью 31 января в одном из городских кафе с торжества пропал огромный букет роз.
Фото: pixabay.com
- В Борисовский РУВД обратился 25-летний парень и рассказал, что с праздника похитили букет из 101 розы. Тем вечером он отмечал юбилей родственника в заведении. Пользуясь случаем, юноша решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. У него все получилось. Букет пара оставила у входа в заведение. Ближе к полуночи, когда вечеринка закончилась, молодые люди заметили, что цветы пропали, - поделилась официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина.
Оперативникам потребовалось пару часов, чтобы выяснить, кто причастен к краже. Цветы похитил 35-летний мужчина, который тем вечером отдыхал рядом в бильярдной и пил спиртное. Уходя, он заметил у входа в кафе огромный букет белых роз. Правда, до дома их доставлял неаккуратно: опавшие лепестки и указали путь.
Свой поступок мужчина объяснить не смог – скорее всего, совершил кражу «под градусом». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Видео МВД
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Борисовчанин украл букет из 101 розы: его нашли по лепесткам
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