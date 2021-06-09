Борисевич: сотрудничество со странами Азиатского региона было и остается одним из приоритетов внешней политики Беларуси

Замглавы белорусского МИД отметил, что взаимодействие в азиатском направлении получает практическое направление и взаимную выгоду. При этом он подчеркнул, что Беларусь заинтересована в сбалансированном сотрудничестве с различными регионами мира., – сказал Николай Борисевич.На предложение принять участие в форуме откликнулись все приглашенные посольства стран Азиатского региона в Москве, аккредитованные по совместительству в Минске. Николай Борисевич при этом отметил, что налажена тесная работа белорусской стороны с теми азиатскими странами, которые имеют посольства в Минске.Чуть более недели назад в Минске прошло похожее мероприятие – второй Белорусско-африканский экономический форум. По мнению замминистра, встреча с африканскими партнерами была успешной и своевременной., – сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Беларуси.Говоря о развитии отношений с Азиатским регионом, белорусский дипломат подчеркнул, что наша страна достигла стратегического партнерства с Китаем, поддерживает конструктивный диалог с Пакистаном, Индией, Вьетнамом. В то же время Беларусь уделяет значительное внимание отношениям с теми странами, посольства которых находятся не в Минске, а в Москве., – констатировал Николай Борисевич.Замминистра обратил внимание на то, что экономики Беларуси и азиатских стран взаимно дополняют друг друга: белорусская продукция востребована в Азии, равно как и товары из этого региона востребованы в Беларуси., – подчеркнул дипломат.Фото: посольство Беларуси в России