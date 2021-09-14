Борисевич принял участие в международной конференции

В своем выступлении Николай Борисевич отметил контрпродуктивность односторонних принудительных мер и их негативное влияние на выполнение Беларусью международных обязательства в области устойчивого развития, что также было подтверждено 9 сентября текущего года в ходе заседания Совета по устойчивому развитию под председательством Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития Анатолия Исаченко.В ходе мероприятия заместитель министра также привлек внимание к инициативе Главы государства о необходимости запуска глобального диалога по безопасности, который направлен на формирование стабильного, справедливого и предсказуемого миропорядка и искоренение практики применения односторонних принудительных мер.Фото: МИД