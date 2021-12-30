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  2. Борисевич принял копии верительных грамот у посла Вьетнама

Борисевич принял копии верительных грамот у посла Вьетнама

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 30 декабря принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Нгуен Ван Нгы. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.


В ходе встречи стороны обсудили перспективы активизации политического сотрудничества между странами и контактов на высшем, высоком и межведомственном уровнях.

Собеседники обменялись мнениями об актуальных вопросах развития двусторонних отношений в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах, а также о реализации совместных проектов по промышленной кооперации.

Фото: МИД
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