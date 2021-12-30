Борисевич принял копии верительных грамот у посла Вьетнама

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 30 декабря принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Нгуен Ван Нгы. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы активизации политического сотрудничества между странами и контактов на высшем, высоком и межведомственном уровнях.
Собеседники обменялись мнениями об актуальных вопросах развития двусторонних отношений в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах, а также о реализации совместных проектов по промышленной кооперации.
Фото: МИД