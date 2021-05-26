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  2. Борисевич: отношения между Беларусью и Китаем смело можно назвать образцовыми

Борисевич: отношения между Беларусью и Китаем смело можно назвать образцовыми

«В сентябре 2016 года лидеры стран установили наивысший в истории уровень отношений - доверительного и всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества». Такое заявление во время конференции, посвященной 100-летию коммунистической партии Китая сделал заместитель Министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич. Он подчеркнул: 

- В настоящее время мы работаем над повышением уровня белорусско-китайских отношений. Конечно, столь высокие достижения между нашими странами не были бы возможны без участия коммунистической партии Китая, история развития которой неразрывно связана с современным Китаем. Соединив коммунистические идеалы с практикой, компартия успешно осуществила социалистические преобразования, в результате которых Китай стал сильной и процветающей страной. Успехом которой сегодня восхищаются во всем мире. В том числе в нашей стране. 

По словам замминистра Китай уверенно проводит самостоятельную внешнюю политику, придерживаясь путей мирного развития. Базируясь на основных принципах партийной идеологии внешняя политика Китая направлена на защиту мира, содействие прогрессу человечества. Кроме того, Николай Борисевич отметил, что основой успеха современного Китая стала четко выстроенная партийная вертикаль во главе с председателем Си Цзиньпинем. И эта вертикаль неоднократно доказала свою эффективность. 

 В заключение Николай Борисевич резюмировал: 

- Данная конференция является важным мероприятием для развития белорусско-китайских  отношений. Она позволит более глубоко проанализировать процессы формирования независимой, мощной и экономически успешной Китайской Народной Республики.
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