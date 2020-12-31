Кинорежиссер и руководитель «Ералаша» оказался в реанимации после госпитализации в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную больницы № 52 в Москве.
Официальный представитель медорганизации рассказал, что на данный момент Грачевский находится в 8-й реанимации. Другие подробности о его состоянии пока не сообщаются.
Напомним, что 28 декабря режиссера госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как он лечился от коронавируса дома.
Фото: РИА Новости
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Бориса Грачевского перевели в реанимацию
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