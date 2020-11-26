Утром 26 ноября премьер-министр Великобритании отправился на пробежку. Это его первый выход из резиденции на Даунинг-стрит, 10 после двухнедельной самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом депутатом. Об этом пишет Reuters.
Как уточняет ТАСС, тест на COVID-19 у Джонсона после контакта с заразившимся инфекцией депутатом Ли Андерсоном был отрицательным. Однако главе британского правительства все равно пришлось уйти на 14-дневный карантин.
Весной 2020 года Борис Джонсон уже переболел коронавирусом.
Напомним, в Великобритании зарегистрировано более 1,5 млн случаев инфицирования COVID-19.
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Борис Джонсон впервые покинул резиденцию после двухнедельной самоизоляции
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Фото: РЕЙТЕР