Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз

Представитель супругов рассказала:В мае текущего года стало известно, что Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс тайно поженились, у пары уже есть ребенок – в конце апреля 2020 года у Бориса и Кэрри родился сын Уилфред.Кроме того, у Джонсона есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторой информации, еще один внебрачный ребенок. Ранее он сам заявлял, что является отцом шестерых детей.Фото: AP Photo