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  2. Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз

Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родилась дочь. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News. 


Представитель супругов рассказала:

– Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице. 

В мае текущего года стало известно, что Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс тайно поженились, у пары уже есть ребенок – в конце апреля 2020 года у Бориса и Кэрри родился сын Уилфред. 

Кроме того, у Джонсона есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторой информации, еще один внебрачный ребенок. Ранее он сам заявлял, что является отцом шестерых детей. 

Фото: AP Photo
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