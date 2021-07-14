Борьба с фотошопом: в Норвегии введут уголовную ответственность за фильтры в соцсетях

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Данная мера связана с тем, что в стране зафиксированы случаи, когда люди были обмануты из-за фотографий и рекламы в социальных сетях. Минздрав Норвегии пришел к выводу, что анорексия, ставшая причиной смерти большинства девочек-подростков, вызвана поддельными стандартами красоты, которые транслируются в интернете.Теперь если публичная персона публикует отретушированную фотографию, на посте должен стоять специальный ярлык, предупреждающий об этом подписчиков. В противном случае блогеру грозит лишение свободы сроком на один год.Парламент проголосовал за принятие нового закона. Дату его вступления в силу назначит король Норвегии Харальд V.Отмечается, что подобные меры уже приняты во Франции и Великобритании.