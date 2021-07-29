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Борьба Китая и Японии: медальный зачет на Олимпиаде по итогам 29 июля

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры, в рамках которых ежедневно разыгрываются десятки наград. Несколько дней подряд в медальном зачете лидировала Япония, но сегодня страна-хост Игр опустилась на вторую строчку рейтинга, уступив Китаю. И это при том, что атлеты обоих государств завоевали по 15 золотых медалей.

Инфографика: olympics.com

Дело в том, что, хоть японцы и сравняли счет с Китаем по количеству золотых наград, Поднебесная обгоняет все страны еще и благодаря другим медалям. На счету китайских спортсменов 7 серебряных наград и 9 бронзовых, в то время как у японских – 4 и 6 соответственно. Замыкает тройку лидеров США, атлеты которых принесли в национальную олимпийскую копилку 14 золотых медалей, столько же серебряных и 10 бронзовых.

В десятку лидеров также входят Россия (8 золота, 11 серебра и 9 бронз, 8-11-9), Австралия (8-2-10), Великобритания (5-7-6), Южная Корея (4-3-5), Франция (3-5-3), Германия (3-3-7), Италия (2-7-10).

Если судить по общему числу медалей, лидируют США (38 наград). За ними – Китай (31), Россия (28) и Япония (25).
Интересный факт: у некоторых сборных внушительная часть наград получена в одном виде спорта. Например, японские дзюдоисты завоевали 10 медалей (8 золотых), а австралийские пловцы – 12 (5 золотых).
Всего в списке 59 позиций, некоторые места делятся между странами с одинаковыми результатами. Беларусь в рейтинге пока не представлена. Кроме России, из наших соседей в медальный зачет попали Латвия (31 место, 1 золото), Польша (46 место, 1 серебро), Украина (54 место, 4 бронзы).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за 29 июля читайте в нашем обзоре по ссылке.
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