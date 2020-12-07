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  2. БООР в 2020 году произвело зарыбление 24 водоемов страны

БООР в 2020 году произвело зарыбление 24 водоемов страны

Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов» завершило мероприятия по зарыблению рыболовных угодий фонда запаса.


– Всего в 2020 году за счет средств РГОО «БООР», полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей, проведено зарыбление 24 водоемов, – проинформировали в организации. – Это озеро Ореховское, водохранилища Дубенецкое и Нетчин, озеро Кончицкое в Брестской области; озера Полуозерье, Кашо, Орце, Серокоротня, Вечелье в Витебской области; озера Белое, Великоборское, Большое Комарино в Гомельской области; водохранилища Зельвенское, Волпенское, Гезгальское, озера Юбилейное, Альбертинское в Гродненской области; пруд Даниловичи, водохранилища Войковское (Плещенецкое), Вилейское в Минской области; водохранилище Чигиринское, озеро Курманово, пруд вблизи деревни Вильчицы, озеро Печерское в Могилевской области.

В эти водоемы вселено свыше 100 тысяч экземпляров разновозрастного рыбопосадочного материала – карп, белый амур, щука, толстолобик, карась и более 700 тысяч личинок сома. Общий вес вселенной рыбы составил более 30 тонн. Зарыбление проводилось в соответствии с биологическим обоснованием и в целях улучшения видового состава ихтиофауны водоемов, качественного состава уловов, повышения рекреационной значимости водоемов, а также эффективности использования членских взносов рыболовов-любителей.

– РГОО «БООР» проводит зарыбление ежегодно, начиная с 2014 года, – напомнили в организации. – За этот период зарыблено около 80 наиболее социально значимых водоемов страны. Многие из них РГОО «БООР» на протяжении этого времени зарыбляло неоднократно: водохранилища Зельвенское, Гродненское, Петровичское, Солигорское, Чигиринское, Ореховское и другие.

В дальнейшем Белорусское общество охотников и рыболовов планирует продолжить мероприятия по воспроизводству рыбных ресурсов в водоемах Беларуси.

Белорусское общество охотников и рыболовов отсчитывает свою историю с 1921 года. В те годы в Беларуси насчитывалось немногим более пятисот охотников. По состоянию на 1 января 2020 г. в рядах РГОО «БООР» состоит почти 75 тысяч членов, из них около 35 тысяч рыболовов.
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ
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