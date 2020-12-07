БООР в 2020 году произвело зарыбление 24 водоемов страны

– проинформировали в организации.В эти водоемы вселено свыше 100 тысяч экземпляров разновозрастного рыбопосадочного материала – карп, белый амур, щука, толстолобик, карась и более 700 тысяч личинок сома. Общий вес вселенной рыбы составил более 30 тонн. Зарыбление проводилось в соответствии с биологическим обоснованием и в целях улучшения видового состава ихтиофауны водоемов, качественного состава уловов, повышения рекреационной значимости водоемов, а также эффективности использования членских взносов рыболовов-любителей.– напомнили в организации.В дальнейшем Белорусское общество охотников и рыболовов планирует продолжить мероприятия по воспроизводству рыбных ресурсов в водоемах Беларуси.Белорусское общество охотников и рыболовов отсчитывает свою историю с 1921 года. В те годы в Беларуси насчитывалось немногим более пятисот охотников. По состоянию на 1 января 2020 г. в рядах РГОО «БООР» состоит почти 75 тысяч членов, из них около 35 тысяч рыболовов.