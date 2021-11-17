БООР произвело зарыбление водохранилища в Могилевской области

Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов» провело зарыбление щукой водохранилища Палужское в Краснопольском районе Могилевской области.

– В водохранилище Палужское вселено 435 килограммов щуки, – проинформировали в БООР. – Зарыбление проведено в соответствии с биологическим обоснованием зарыбления данного водоема, а также в целях улучшения видового состава ихтиофауны, качественного состава уловов, повышения рекреационной значимости данного водоема.

В целях создания благоприятных условий для роста вселенной рыбы организован контроль соответствующими службами. Зарыбление осуществлено за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей – членов РГОО «БООР».

Палужское водохранилище было создано в 1990 году. Водоем площадью 1,5 квадратных километра расположен на равнинной местности. Берега песчаные, извилистые, поросшие кустарниками и деревьями. Мелководье шире в заливах. Максимальная глубина почти 7 метров. Есть несколько островов. В Палужском водохранилище обитают карась, окунь, щука, плотва и ерш.

В 2021 году БООР уже производило зарыбление Палужского водохранилища. Весной в водоем было вселено 300 кг белого амура (1360 штук) и 600 кг карпа (2860 штук). Зарыбление также осуществлялось за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей – членов БООР.

Белорусское общество охотников и рыболовов отсчитывает свою историю с 1921 года. В те годы в Беларуси насчитывалось немногим более пятисот охотников. По состоянию на 1 января 2020 года в рядах РГОО «БООР» состояло почти 75 тысяч членов, из них рыболовов – около 35 тысяч. В настоящее время в состав объединения входят 6 областных и 107 районных организационных структур.Фото: сайт РГОО «БООР»