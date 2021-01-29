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БОО «Отдых в деревне» запустило инициативу по продвижению местной, натуральной и крафтовой продукции

Первая встреча участников проекта «Кластерная модель "Наваколле": создаем и продвигаем местную, натуральную и крафтовую продукцию» прошла в агроусадьбе «Студинка» Кобринского района.
  

Главная идея инициативы – повысить конкурентоспособность малого бизнеса в сфере фермерства и ремесленничества через построение модели кластерного партнерства, отметили в БОО «Отдых в деревне».  Кластер объединит ремесленников и производителей продуктов питания, а также агроусадьбы, которые производят или используют их в своей работе. На тренингах и вебинарах участники смогут развить свои предпринимательские навыки. Предполагается, что в результате реализации проекта будет сформирована команда единомышленников, которые вместе смогут продвигать продукцию собственного производства под брендом «Наваколле».

Также для отбора в кластер будут разработаны специальные критерии. Представители малого бизнеса получат возможность продавать свои товары на различных площадках, таких как магазин «Фермер» в Кобрине, e-dostavka.by, интернет-магазин сувениров etno.by, на агроусадьбах. Они смогут представить кластер и свою продукцию на крупных ярмарках «Чароўны Млын», «Усе сваё», выставке «Белагро». В качестве пилотной территории выбрали Кобринский и шесть прилегающих к нему районов – Малоритский, Жабинковский, Пружанский, Березовский, Дрогичинский, Каменецкий. Инициатива поможет выходу малого бизнеса в сельской местности на новый уровень, а в будущем этот опыт можно будет распространить по всей стране.

Ремесленники, представители власти, бизнеса, агроэкотуризма на первой встрече обсудили, как будет развиваться кластер, была представлена продукция местных умельцев и предпринимателей. Идеями и опытом поделился доцент Таллиннского университета, путешественник Март Рейманн. 

Всякий кластер предполагает наличие партнеров из различных сфер деятельности, дополняющих друг друга. Партнерами данной инициативы стали комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите Кобринского райисполкома, ГУ «Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения», магазин «Фермер», интернет-магазин www.etno.by, онлайн-гипермаркет www.e-dostavka.by, информационно-консультационное учреждение «Содействие развитию бизнеса». 

Следует отметить, что данная инициатива победитела в конкурсе в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь. 

Фото: pixabay.com
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