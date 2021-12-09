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  2. Минлесхоз: мы работаем под потребителя

Минлесхоз: мы работаем под потребителя

Об этом во время пресс-конференции заявил начальник отдела реализации лесопродукции Минлесхоза Виталий Бондаревич. Его слова приводятся в Telegram-канале Минлесхоза.


– Мы работаем под потребителя. При этом хочу обратить внимание на то, что многие люди приходят на елочные базары за обычными срубленными деревьями, а в итоге покупают новогодние деревья в кадках, красивые новогодние венки и т.д., – обратил внимание Виталий Бондаревич.

По его словам, наблюдается растущий спрос на сосну.

– Она более пушистая, чем ель. Люди хотят любоваться красивым новогодним деревом, – отметил Виталий Бондаревич.  

Напомним, первые елочные базары заработают 18 декабря. Приобрести новогоднее дерево можно до 31 декабря.
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