Белорусский боксер Виталий Бондаренко, выступающий в весовой категории 75 кг, уступил американцу Трою Айсли в стартовом поединке на летних Олимпийских играх в Токио.
Отметим, что Айсли победил нашего соотечественника со счетом 5:0. Таким образом, у Бондаренко не получилось продолжить череду победных стартов наших боксеров на Играх.
– Я подстраивался под него, но он оказался немножко быстрее меня. И в каких-то моментах он меня так обыгрывал, что я, честно, не ожидал, – поделился эмоциями с телеканалом ОНТ Виталий Бондаренко.
Вместе с тем он добавил, что очень доволен попаданием на Олимпиаду. Интересный факт: ранее в интервью корреспонденту ИД «Беларусь сегодня» спортсмен заявлял, что после Олимпиады в Рио-де-Жанейро хотел «всерьез завязать со спортом», но в итоге передумал. А когда стало известно о переносе Игр на год, у спортсмена уже не было мыслей уйти. Он решил не останавливаться на полпути. Полный текст интервью можно почитать, перейдя по этой ссылке.
На Олимпиаде в боксе продолжают выступление белорусы Дмитрий Асанов, Александр Радионов и Владислав Смягликов.
Олимпийские игры в японской столице завершатся 8 августа.
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Бондаренко о своем сопернике в стартовом поединке: в каких-то моментах он меня так обыгрывал, что я, честно, не ожидал
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