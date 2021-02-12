Роман Бондарук, Делегат VI Всебелорусского народного собрания, первый секретарь Минской городской организации БРСМ, после завершения масштабного форума поделился с корреспондентом sb.by своими впечатлениями: "Очень эмоциональные выступления от Главы государства звучали в течение двух дней. Приятно, что Президент этой энергией заряжает и нас".
По словам молодого человека, программа ВНС была насыщенной, особенно в той части, которая касалась вопросов молодежной политики:
– Актуальная тема для молодежи – жилье. Мы услышали многие ответы и рассчитываем, что в ближайшей пятилетке озвученные решения будут приняты. Говорим мы и о переменах в образовании, понимая, что никакие тесты не заменят живого общения с человеком. Это мы видим и на всех дискуссионных площадках, которые проводим с участием молодежи.
Роман Бондарук отмечает: очень важно было услышать оценки Александра Лукашенко по ряду актуальных вопросов.
– Когда мы растем и развиваемся, сравниваем достигнутые результаты, то видим, что мы не стоим на месте и идем только вперед. В этом плане очень актуален девиз ВНС «Единство! Развитие! Независимость!». Мы все объединяемся для решения тех или иных проблем, для дальнейшего развития. И самое главное сегодня – не потерять нашу независимость. Она стоила очень дорого.
По мнению молодого человека, недовольство и предложения стоит озвучивать на дискуссионных площадках, а не на улице.
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Бондарук: приятно, что Президент заряжает нас своей энергией
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК