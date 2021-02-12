Бондарук: приятно, что Президент заряжает нас своей энергией

По словам молодого человека, программа ВНС была насыщенной, особенно в той части, которая касалась вопросов молодежной политики:Роман Бондарук отмечает: очень важно было услышать оценки Александра Лукашенко по ряду актуальных вопросов.По мнению молодого человека, недовольство и предложения стоит озвучивать на дискуссионных площадках, а не на улице.