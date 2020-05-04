День Победы для его семьи самый священный праздник, рассказал журналистам министр культуры Юрий Бондарь, возлагая цветы к стеле "Минск — город-герой" во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого!", передает корреспондент БЕЛТА.
"История моей семьи неразрывно связана с историей страны. В моей семье воевали практически все: оба деда, бабушка, которую призвали в 1942 году. Слава богу, они вернулись живые, здоровые, дали жизнь моим родителям, воспитывали меня. Конечно, для моей семьи это самый священный праздник. Эта прекрасная традиция 9 Мая отдавать дань уважения и памяти тем людям, которые в тяжелейшей борьбе завоевали для нас мир, свободу, право на самоопределение, право строить счастливую, мирную жизнь. И я стараюсь привить эту традицию своим детям", — отметил Юрий Бондарь.
Самым ярким впечатлением детства, по словам министра, стало участие в возложении цветов вместе с дедом-фронтовиком. "Он в этот день надевал ордена. Мы возлагали цветы, собирались ветераны. Вообще о войне и подвигах говорить было не принято. В основном эти люди молчали, вспоминали своих товарищей, молодость. Война — это, конечно, величайшая трагедия, но это и школа жизни, мудрости. Это были мудрые, очень патриотичные по отношению к своей стране люди, которые ценили каждую минуту мирной жизни, старались ее использовать и смотрели в будущее с оптимизмом", — сказал министр культуры.
Фото: БЕЛТА
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Бондарь: День Победы для моей семьи самый священный праздник
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