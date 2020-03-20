"Бомбардировка" астероида Рюгу помогла ученым вычислить возраст его поверхности

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, — пишут планетологи.Зонд "Хаябуса-2" был отправлен в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгу (в переводе с японского "Дворец дракона"). Планетологи надеются, что он впервые доставит на Землю "чистые" образцы первичной материи Солнечной системы, собранные аппаратом в середине июля прошлого года.Сбор этих образцов зонд осуществил в два этапа. Сначала он сблизился с поверхностью астероида в феврале 2019 года в точке "Таматебако" ("Волшебная шкатулка") и выстрелил в нее пятиграммовой танталовой пулей. Через два месяца пилоты и научная команда миссии успешно реализовали вторую фазу, сбросив на Рюгу взрывпакет, чья масса составляла примерно 15 кг.Он содержал в себе примерно 4,5 кг октогена и был устроен таким образом, что вся сила взрыва была направлена вниз, в сторону поверхности астероида. Успешно осуществив эту операцию, "Хаябуса-2" в июле прошлого года совершил еще одно сближение с поверхностью астероида в точке взрыва, забрав чистые образцы первичной материи Солнечной системы.Незадолго до этого, как пишет научный руководитель миссии Сэйитиро Ватанабэ и его коллеги, зонд передал на Землю научные данные, собранные инструментами "Хаябусы-2", а также кадры, полученные автономной камерой DCAM3, оставленной над точкой сброса взрывпакета.Эта информация была важна для ученых, она показывает, как устроены верхние слои поверхности Рюгу, что крайне важно понимать для вычисления возраста астероида и оценки того, как быстро исчезают кратеры с его поверхности.Для этого ученые сравнили фото, полученные DCAM3 и бортовыми камерами "Хаябусы-2" с разных ракурсов, и составили трехмерную карту рукотворного кратера. После этого они изучили, как далеко были выброшены обломки астероида после взрыва и оценили плотность его грунта, а также другие механические и физические параметры.Эти замеры показали, что подрыв устройства привел к рождению достаточно крупного кратера диаметром примерно в 15 метров и глубиной в два метра, внутри которого возникла еще одна менее крупная выемка. Ее структура, а также характер разбросанных фрагментов грунта указывают на то, что поверхность Рюгу покрывает тонкий слой из очень рыхлой и непрочной пескообразной материи, скрывающей под собой более плотный грунт.Подобная структура верхнего слоя недр астероида, как отмечают Ватанабэ и его коллеги, говорит о том, что поверхность Рюгу достаточно молода и постоянно обновляется. Следы небольших кратеров, чья глубина составляет несколько метров, должны исчезать с нее за мгновения по космическим меркам — около 10 тыс. лет.В целом возраст его поверхности оказался достаточно молодым — он должен быть больше, чем 10 млн лет, но при этом не превышать отметки в 158 млн лет. Это следует учитывать при анализе образцов первичной материи Солнечной системы, которые будут доставлены на Землю в конце этого года, заключают ученые.