Большой театр Беларуси приглашает зрителей вместе отпраздновать свой день рождения

25 мая для Большого театра Беларуси и его поклонников – день особенный. Последние годы в свой день рождения театр готовил для зрителей многочисленные экскурсионные программы, показывая то, что обычно скрыто от глаз публики: гримерные и бутафорские цеха, работу реквизиторов и рабочих самых разных мастерских. Традиционно завершался этот день оперой Жоржа Бизе «Кармен», на главные партии в которой приглашались именитые артисты из других театров. К слову, «Кармен» в качестве праздничного подарка зрителям была выбрана неслучайно: именно этой постановкой с легендарной Ларисой Александровской в главной роли в 1933 году открывался Оперный театр – тогда, правда, в стенах Купаловского.
На этот раз праздник пройдет в формате концерта – неожиданного и необычного. Режиссером вечера станет Галина Галковская.
– Мне очень хотелось бы, чтобы зрители, которые придут в Большой 25 мая, увидели, какие мощные произведения мировой балетной и оперной классики идут на сцене нашего театра и какой богатый репертуар сложился у нас за эти годы. В концерте будут представлены целые сцены, фрагменты и номера из самых знаковых, самых известных балетов и опер.
Соответственно, в гала-вечере будет задействована практически вся балетная и оперная труппы, артисты хора, оркестра, миманса, а также актеры Детского музыкального театра-студии.
– С большим удовольствием насладилась бы концертом сама, сидя в зрительном зале, – смеется Галина Леонидовна. – Поверьте, не каждый театр может похвастаться таким репертуаром. Мы же имеем богатую театральную историю, которую нельзя забывать. Поэтому главное, чтобы эта традиция оставалась живой. А наша традиция – это высокий уровень музыкальной и хоровой культуры и профессиональное качество оперных и балетных спектаклей.
Вечером 25 мая под сводами Большого театра прозвучит музыка Петра Чайковского, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Сергея Прокофьева, Пьетро Масканьи, Шарля Гуно, Александра Бородина, Карла Орфа, Арама Хачатуряна, а также белорусских композиторов Дмитрия Смольского и Вячеслава Кузнецова.
На сцене в это день для зрителей споют и станцуют блистательные солисты оперы и балета: народные артисты Беларуси Ирина Еромкина, Ольга Гайко, Нина Шарубина, Анастасия Москвина, Владимир Петров, Сергей Франковский, Владимир Громов, Игорь Артамонов, Василий Ковальчук, заслуженные артисты Оксана Волкова, Людмила Хитрова, Оксана Якушевич, Константин Героник, Станислав Трифонов, Андрей Валентий, Юрий Ковалев, Антон Кравченко, Александр Кеда, Олег Мельников и многие-многие другие.
Фотографии предоставлены Большим театром Беларуси
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Большой театр Беларуси приглашает зрителей вместе отпраздновать свой день рождения
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