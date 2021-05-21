Большой театр Беларуси приглашает зрителей вместе отпраздновать свой день рождения

На этот раз праздник пройдет в формате концерта – неожиданного и необычного. Режиссером вечера станетСоответственно, в гала-вечере будет задействована практически вся балетная и оперная труппы, артисты хора, оркестра, миманса, а также актеры Детского музыкального театра-студии.смеется Галина Леонидовна. –Вечером 25 мая под сводами Большого театра прозвучит музыка Петра Чайковского, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Сергея Прокофьева, Пьетро Масканьи, Шарля Гуно, Александра Бородина, Карла Орфа, Арама Хачатуряна, а также белорусских композиторов Дмитрия Смольского и Вячеслава Кузнецова.На сцене в это день для зрителей споют и станцуют блистательные солисты оперы и балета: народные артисты Беларуси Ирина Еромкина, Ольга Гайко, Нина Шарубина, Анастасия Москвина, Владимир Петров, Сергей Франковский, Владимир Громов, Игорь Артамонов, Василий Ковальчук, заслуженные артисты Оксана Волкова, Людмила Хитрова, Оксана Якушевич, Константин Героник, Станислав Трифонов, Андрей Валентий, Юрий Ковалев, Антон Кравченко, Александр Кеда, Олег Мельников и многие-многие другие.Фотографии предоставлены Большим театром Беларуси