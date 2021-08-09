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  2. «Большой разговор с Президентом» – прямая трансляция

«Большой разговор с Президентом» – прямая трансляция

Во Дворце Независимости проходит встреча Главы государства Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

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