Главная «Большой разговор с Президентом» – прямая трансляция Опубликовано: 09.08.2021 11:02:43 938 «Большой разговор с Президентом» – прямая трансляция Во Дворце Независимости проходит встреча Главы государства Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Большой разговор с Президентом Лукашенко Президент Версия для печати Новости и статьи