«Большой разговор с Президентом» проходит во Дворце Независимости. Онлайн

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БЕЛТА

Среди топовых вопросов, которые поступили еще до «Большого разговора» на почту пресс-службы Президента, – изменения в Конституцию страны, вакцинация от коронавируса, а также вопросы личного характера.Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы «Беларусь 1», «Беларусь 24», МТРК «Мир», Первый национальный канал Белорусского радио. Следить за «Большим разговором с Президентом» можно также на YouTube-канале АТН и в англоязычной версии на YouTube-канале БелТА, а также на YouTube-канале ИД "Беларусь сегодня" и в наших социальных сетях.