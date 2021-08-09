Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. «Большой разговор с Президентом» проходит во Дворце Независимости. Онлайн

«Большой разговор с Президентом» проходит во Дворце Независимости. Онлайн

Во Дворце Независимости проходит встреча Главы государства с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Мероприятие в формате открытого разговора, на который приглашены несколько сотен человек. Всего же на участие в «Большом разговоре» было подано около тысячи заявок.

Фото: БЕЛТА

Среди топовых вопросов, которые поступили еще до «Большого разговора» на почту пресс-службы Президента, – изменения в Конституцию страны, вакцинация от коронавируса, а также вопросы личного характера.

Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы «Беларусь 1», «Беларусь 24», МТРК «Мир», Первый национальный канал Белорусского радио. Следить за «Большим разговором с Президентом» можно также на YouTube-канале АТН и в англоязычной версии на YouTube-канале БелТА, а также на YouTube-канале ИД "Беларусь сегодня" и в наших социальных сетях. 

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы