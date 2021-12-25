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Большой новогодний праздник состоится сегодня на площади МТЗ

Сегодня на площади перед центральной проходной Минского тракторного завода состоится большой новогодний праздник. 

Фото: МТЗ

В 12:00 начнут свою работу ручная ковка эксклюзивных сувенирных монет, праздничная торговля и развлекательная площадки с аттракционами. В 14:00 для гостей будет организована музыкально-развлекательная программа с участием творческих коллектив ДК МТЗ. Ожидается выступление победителей конкурса "Пой, BELARUS!". Свои яркие вокальные номера представят Елена Лебедева и Иван Буслай. 

Также в рамках программы состоится награждение победителей конкурса рисунков "Дети BELARUSов" среди детей тракторозаводцев и подведение итогов конкурса "Лучшая заводская новогодняя елка".    

Ну и куда же без главных новогодних персонажей Деда Мороза и Снегурочки! С ними гости встретятся в 16:30 в интерактивном шоу "Новогодний бум". 

Спустя час, в 17:30, рекомендуем посетить неоново-пиксельное шоу. Световая визуализация, трюки на электромоноколесе, иллюзии и левитация со светом не оставят вас равнодушными. 

В 18:00 для вас выступят кавер-бенды, а в 20:00 состоится новогодняя дискотека с участием диджея МС. 
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