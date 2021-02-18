Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Большое дело всегда начинается с планирования»
Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

Лесничий Лельчицкого опытно-производственного лесничества Николай Полын — об атмосфере форума и запомнившихся предложениях

«Большое дело всегда начинается с планирования»

Готовясь к поездке на Всебелорусское народное собрание, лесничий Лельчицкого опытно-производственного лесничества Николай Полын немного волновался. С одной стороны, признается, был рад оказанному доверию. С другой, тревожила некая неопределенность: хотелось услышать четкие ориентиры, по которым будет развиваться экономика страны в ближайшие 5 лет, а значит и родная для Николая Васильевича отрасль — в системе лесного хозяйства он трудится более 35 лет. Два дня, проведенные на форуме, подарили Николаю Полыну немало позитивных эмоций и впечатлений, которыми он поделился с «Р». 

Деловой формат и атмосфера единства

— Для меня было большой честью принять участие в таком серьезном мероприятии, как Всебелорусское народное собрание, — говорит Николай Полын. — Готовился к этому событию, ждал его. И остался под большим впечатлением от того, что увидел и услышал. Состоялся конструктивный деловой разговор, на котором в течение двух дней делегаты определяли стратегический курс развития государства. Говорили об экономике, политической ситуации, безопасности, социальной сфере. Обсуждали инновации на предприятиях, пенсионные накопления, зарплаты, обеспеченность жильем молодых, многодетность в семьях… Мнения звучали самые разные, что, в общем-то, понятно: у каждого делегата свой взгляд на ту или иную проблему, собственный жизненный опыт. Вообще, любое большое дело всегда начинается с тщательного планирования сверки часов. И на ВНС состоялся именно такой предметный разговор. Хорошо, что наше государство поддерживает многодетные семьи и жильем, и материально, и вниманием к их проблемам. Но лично я считаю, что и с пятерыми детьми в семье можно работать. Например, у моей матери семеро детей, но при этом у нее более 30 лет трудового стажа. У меня двое детей, супруга трудится в сфере медицины. У нас с ней кроме основной работы много хлопот по дому, большое подсобное хозяйство: держим свиней, кур, гусей, разводим пчел. Хочешь иметь высокий уровень благосостояния — сам прикладывай к этому руки. 

Мне очень запомнился формат общения Главы государства с делегатами. Простое, понятное, умное и деловое. Президент высказал важную мысль о том, что «все у нас есть для благополучия и мирной жизни! Только работай!» Я с этим полностью согласен. Как только вернулся в трудовой коллектив после форума, рассказал людям о перспективных идеях, рациональных предложениях, которые там обсуждались. Сообщил и об атмосфере единства участников собрания, их уверенности в хороших перспективах развития нашей страны. 

Благополучие всех зависит от каждого 

У нас в лесничестве порядок и дисциплина, прекрасные условия труда. Есть вся необходимая техника, что повышает производительность. Коллектив трудолюбивый, руководитель горит своим делом, толковый, любит точность и исполнительность. 

В Лельчицком лесничестве 36 человек. А всего порядка тысячи человек трудится в лесхозах Лельчицкого района, и, подчеркну, во многом от их работы зависит благополучие нашего региона. Лельчицкий район является одним из самых лесистых в стране. Лес — это наша драгоценная жемчужина, богатство. Для меня лично лесное хозяйство — не просто работа. Свой выбор профессии сделал по зову души. Вся моя жизнь связана с лесом. Сфера интереснейшая. Здесь радуешься каждому дню, явлению природы. Этой зимой многие сетуют, что выпало слишком много снега, но мы, лесоводы, наоборот, очень рады, что будет много влаги. Посадим лесные культуры, и их хорошо примет земля. 

Приглашаю всех посетить наш ухоженный полесский край и убедиться в том, что легкие Беларуси — это не только красивый лесной массив. Здесь трудятся отзывчивые, работящие и добрые люди. В нашем лесничестве есть прекрасный мини-дендропарк. К нам с удовольствием приходят школьники, взрослые на экскурсии и узнают для себя много полезного, открывают красоту белорусской земли по-новому. И от каждого из нас зависит ее будущее. 

shimuk@sb.by

Фото из архива героя материала.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
На белорусском полюсе холода греются музыкой и частушками
Алёна Красовская — о гражданской позиции, помощи людям и травле коммерсантов
В Эстонии выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса
Общий экономический эффект — около миллиарда рублей и более 700 новых высококвалифицированных рабочих мест: команда лауреатов Госпремии-2020 — о своих прорывных разработках
Как Минск чистят от снега
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане
Беларусь в центре геополитического процесса от Лиссабона до Владивостока
В Ошмянском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека
Эксперт: Мировому сообществу придется считаться с суверенитетом и независимостью Беларуси
Лесничий Лельчицкого опытно-производственного лесничества Николай Полын — об атмосфере форума и запомнившихся предложениях
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стареть больно
Банк развития профинансирует отдельные инвестпроекты в рамках реализации программы «Аграрный бизнес»
Дубровенская райбольница снова работает в штатном режиме
Сегодня открывается XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка
20 февраля пройдут прямые телефонные линии с представителями руководства регионов
Лукашенко направил приветствие участникам XXVIII Минской международной книжной выставки‑ярмарки
Серфер не заметил акулу и прыгнул в воду рядом с ней (Видео)
Мужчина за бесценок купил картину на барахолке, а она оказалась сокровищем
Стоимость биткоина достигла $52 тыс.
Футболисты "Порту" выиграли у "Ювентуса" в матче 1/8 финала ЛЧ
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Иране
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Флаг отмороженных
Гороскоп на 19 февраля
В мире за сутки выявлено более 348 тыс. случаев заражения коронавирусом
"Мешков Брест" проиграл гандболистам "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов
Сверхскоростной интернет, умные дома, использование информационных технологий в промпроизводстве — как будет развиваться связь до 2025 года
Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли столичный "Строитель" в матче чемпионата Беларуси
Дискуссионные площадки по следам Всебелорусского народного собрания пройдут в БГУКИ
Минский зоопарк в День защитников Отечества организует бесплатный вход для военнослужащих
В связи с резким похолоданием: в Минжилкомхозе объяснили, почему изменились цифры в январских жировках
На проспекте Независимости в Минске столкнулись пять авто
КГК проведет горячую линию на тему сверхнормативного строительства и капремонта в Минске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Судьба Плохиша
Вакцинация "Спутником V" в Венесуэле начнется 18 февраля
Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в 2020 году экспортировали продукцию в 65 стран
Данилович: в основе согласия в обществе должен быть такой праздник, как День народного единства
В литовских пунктах пропуска остановлено оформление
Международный договор о научно-техническом сотрудничестве предложили разработать в ЕАЭС
У любителей кофе выявили изменения мозга
Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Знаменитый повар поделился рецептом идеального картофеля по-деревенски
Председатель Улуковского сельского Cовета депутатов Гомельского района убедилась: землякам близки и понятны все поднятые Президентом проблемы
Тяжелое течение коронавирусной инфекции связали с нарушением зрения
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Коронавирус, образование и Мальдивы
В Козловщине завершается реализация программы по благоустройству и развитию малых населенных пунктов
Фотофакт: десантники проводят огневую и тактическую подготовку под Брестом
Супруга Елизаветы II госпитализировали
Авторы
СКАНИРУЙТЕ