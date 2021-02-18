Лесничий Лельчицкого опытно-производственного лесничества Николай Полын — об атмосфере форума и запомнившихся предложениях

Деловой формат и атмосфера единства

Благополучие всех зависит от каждого

— Для меня было большой честью принять участие в таком серьезном мероприятии, как Всебелорусское народное собрание, — говорит Николай Полын. — Готовился к этому событию, ждал его. И остался под большим впечатлением от того, что увидел и услышал. Состоялся конструктивный деловой разговор, на котором в течение двух дней делегаты определяли стратегический курс развития государства. Говорили об экономике, политической ситуации, безопасности, социальной сфере. Обсуждали инновации на предприятиях, пенсионные накопления, зарплаты, обеспеченность жильем молодых, многодетность в семьях… Мнения звучали самые разные, что, в общем-то, понятно: у каждого делегата свой взгляд на ту или иную проблему, собственный жизненный опыт. Вообще, любое большое дело всегда начинается с тщательного планирования сверки часов. И на ВНС состоялся именно такой предметный разговор. Хорошо, что наше государство поддерживает многодетные семьи и жильем, и материально, и вниманием к их проблемам. Но лично я считаю, что и с пятерыми детьми в семье можно работать. Например, у моей матери семеро детей, но при этом у нее более 30 лет трудового стажа. У меня двое детей, супруга трудится в сфере медицины. У нас с ней кроме основной работы много хлопот по дому, большое подсобное хозяйство: держим свиней, кур, гусей, разводим пчел. Хочешь иметь высокий уровень благосостояния — сам прикладывай к этому руки.Мне очень запомнился формат общения Главы государства с делегатами. Простое, понятное, умное и деловое. Президент высказал важную мысль о том, что «все у нас есть для благополучия и мирной жизни! Только работай!» Я с этим полностью согласен. Как только вернулся в трудовой коллектив после форума, рассказал людям о перспективных идеях, рациональных предложениях, которые там обсуждались. Сообщил и об атмосфере единства участников собрания, их уверенности в хороших перспективах развития нашей страны.У нас в лесничестве порядок и дисциплина, прекрасные условия труда. Есть вся необходимая техника, что повышает производительность. Коллектив трудолюбивый, руководитель горит своим делом, толковый, любит точность и исполнительность.В Лельчицком лесничестве 36 человек. А всего порядка тысячи человек трудится в лесхозах Лельчицкого района, и, подчеркну, во многом от их работы зависит благополучие нашего региона. Лельчицкий район является одним из самых лесистых в стране. Лес — это наша драгоценная жемчужина, богатство. Для меня лично лесное хозяйство — не просто работа. Свой выбор профессии сделал по зову души. Вся моя жизнь связана с лесом. Сфера интереснейшая. Здесь радуешься каждому дню, явлению природы. Этой зимой многие сетуют, что выпало слишком много снега, но мы, лесоводы, наоборот, очень рады, что будет много влаги. Посадим лесные культуры, и их хорошо примет земля.Приглашаю всех посетить наш ухоженный полесский край и убедиться в том, что легкие Беларуси — это не только красивый лесной массив. Здесь трудятся отзывчивые, работящие и добрые люди. В нашем лесничестве есть прекрасный мини-дендропарк. К нам с удовольствием приходят школьники, взрослые на экскурсии и узнают для себя много полезного, открывают красоту белорусской земли по-новому. И от каждого из нас зависит ее будущее.Фото из архива героя материала.