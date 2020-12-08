Большинство горнолыжных трасс в Минской области откроется к выходным

Республиканский горнолыжный центр «Силичи» в минувшие выходные открыл учебную трассу., – проинформировали в центре.Напомним: всего в «Cиличах» 9 горнолыжных трасс. Они имеют различную протяженность и уровень сложности, что позволяет найти подходящий спуск как опытному спортсмену, так и начинающему лыжнику.Горнолыжный спортивный оздоровительный комплекс «Логойск» на первые старты зимнего сезона пригласил 4 декабря, но в полную силу также заработает позже., – сообщили в центре.В зимний период для любителей горных лыж и сноубордов комплекс «Логойск» предлагает 5 освещенных трасс общей протяженностью около 5000 м и с перепадом высот 82 м, которые оснащены четырехкресельной канатной дорогой с пропускной способностью до 2000 человек в час. Имеется также бугельный подъемник.Расположенный на территории Минска горнолыжный центр «Солнечная долина» также готовится к приему любителей зимнего отдыха. Ранее открытие планировалось с наступлением первых холодов, но позже его решено было перенести., – информируют представители комплекса в соцсетях.К пятнице будет готов только учебный склон, работа на основном склоне начнется сразу после открытия учебного. Расписание работы горнолыжного центра «Солнечная долина» такое: понедельник – пятница – с 12:00 до 22:00, суббота и воскресенье – с 10:00 до 22:00, выдача оборудования – до 20:30.