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Большинство горнолыжных трасс в Минской области откроется к выходным

Большинство горнолыжных трасс Минской области будет доступно для всех желающих ко вторым выходным декабря. Об этом свидетельствует информация на сайтах организаций и в соцсетях, сообщает корреспондент sb.by.


Республиканский горнолыжный центр «Силичи» в минувшие выходные открыл учебную трассу.

– Основные трассы планируем открыть 10–11 декабря, – проинформировали в центре. – Также работают каток, кафе и рестораны. Наши тропы – романтичная «Тропа здоровья» и по-настоящему семейная «Босоногая тропа» – прекрасны в любое время года! А на Лесном озере вас ждет настоящая сказка.

Напомним: всего в «Cиличах» 9 горнолыжных трасс. Они имеют различную протяженность и уровень сложности, что позволяет найти подходящий спуск как опытному спортсмену, так и начинающему лыжнику.

Горнолыжный спортивный оздоровительный комплекс «Логойск» на первые старты зимнего сезона пригласил 4 декабря, но в полную силу также заработает позже.

– Уже готовы и ждут 4-я трасса и учебный склон, – сообщили в центре. – Мы приложим все усилия для запуска всех трасс к 13 декабря.

В зимний период для любителей горных лыж и сноубордов комплекс «Логойск» предлагает 5 освещенных трасс общей протяженностью около 5000 м и с перепадом высот 82 м, которые оснащены четырехкресельной канатной дорогой с пропускной способностью до 2000 человек в час. Имеется также бугельный подъемник.

Расположенный на территории Минска горнолыжный центр «Солнечная долина» также готовится к приему любителей зимнего отдыха. Ранее открытие планировалось с наступлением первых холодов, но позже его решено было перенести.

– Открытие переносим на пятницу, 11 декабря, – информируют представители комплекса в соцсетях. – Решили пылить склоны, пока есть устойчивая минусовая температура. Также с пятницы стартует работа группы по обучению катанию на горных лыжах, расписание – понедельник, среда и пятница с 19:00 до 20:00.

К пятнице будет готов только учебный склон, работа на основном склоне начнется сразу после открытия учебного. Расписание работы горнолыжного центра «Солнечная долина» такое: понедельник – пятница – с 12:00 до 22:00, суббота и воскресенье – с 10:00  до 22:00, выдача оборудования – до 20:30.
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Фото: Сергей СИВУХА
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