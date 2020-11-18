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  2. Большинство детей с загрязненных территорий Гомельщины проходят оздоровление в составе организованных групп

Большинство детей с загрязненных территорий Гомельщины проходят оздоровление в составе организованных групп

В Гомельской области за 9 месяцев текущего года на санаторно-курортное лечение и оздоровление направлено почти 40 тысяч детей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения, говорится в сообщении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.


Несовершеннолетние, проживающие или обучающиеся на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, благодаря социально-направленной политике государства имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление сроком до одного месяца.

Наибольшее количество детей направляется на санаторно-курортное лечение и оздоровление в составе организованных групп в сопровождении педагогических работников.

–За 9 месяцев 2020 года на санаторно-курортное лечение и оздоровление в составе организованных групп было направлено 35 610 детей, – проинформировали в центре. – Из них 34 094 ребенка обеспечены санаторно-курортным лечением или оздоровлением в здравницах, расположенных на территории страны, и 1516 детей, в январе  – марте выехали на санаторно-курортное лечение в санатории, расположенные за пределами Беларуси, находящиеся в оперативном управлении Управления делами Президента: «Беларусь», (г. Сочи), «Белая Русь», (г. Туапсе), «Белоруссия» (г. Юрмала).

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной инфекцией COVID-19, в настоящее время дети в составе организованных групп направляются на санаторно-курортное лечение или оздоровление только в здравницы, расположенные на территории Беларуси. До конца года планируется направить на оздоровление еще 13 766 юных жителей региона.

– На Гомельщине большое внимание также уделяется организации санаторно-курортного лечения детей в возрасте от 3 до 6 лет, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения и направляемых в санатории взрослого и ребенка в сопровождении одного из родителей, – добавили в центре. – С января по сентябрь были обеспечены санаторно-курортным лечением 1229 детей этой категории.

В летний период 2020 года 1000 детей области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, отдохнули в загородных детских оздоровительных лагерях по путевкам, приобретенным за счет средств республиканского бюджета.

–Также несовершеннолетние дети Гомельской области выезжают на санаторно-курортное лечение по путевкам, приобретенным за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, – напомнили в центре. – За 9 месяцев получили санаторно-курортное лечение в детских санаториях, а также в санаториях и отделениях взрослого и ребенка 1548 детей, из них 368 проживают на территории радиоактивного загрязнения.

В целях минимизации риска заноса и распространения инфекции COVID-19 в санаторно-курортных организациях обеспечивается выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, рекомендованных Министерством здравоохранения Беларуси.

– В каждой здравнице республики имеется все необходимое, чтобы обеспечить эффективное санаторно-курортное лечение, оздоровление и полноценный отдых детей, – подчеркнули в центре. – Благодаря широкому спектру природных целебных факторов, лечебной базе санаторно-курортных организаций каждый ребенок в течение срока пребывания проходит необходимый курс санаторно-курортного лечения или оздоровления согласно медицинской справке о состоянии здоровья.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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