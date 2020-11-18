Большинство детей с загрязненных территорий Гомельщины проходят оздоровление в составе организованных групп

Несовершеннолетние, проживающие или обучающиеся на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, благодаря социально-направленной политике государства имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление сроком до одного месяца.Наибольшее количество детей направляется на санаторно-курортное лечение и оздоровление в составе организованных групп в сопровождении педагогических работников.– проинформировали в центре. –В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной инфекцией COVID-19, в настоящее время дети в составе организованных групп направляются на санаторно-курортное лечение или оздоровление только в здравницы, расположенные на территории Беларуси. До конца года планируется направить на оздоровление еще 13 766 юных жителей региона.– добавили в центре. –В летний период 2020 года 1000 детей области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, отдохнули в загородных детских оздоровительных лагерях по путевкам, приобретенным за счет средств республиканского бюджета.– напомнили в центре. –В целях минимизации риска заноса и распространения инфекции COVID-19 в санаторно-курортных организациях обеспечивается выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, рекомендованных Министерством здравоохранения Беларуси.– подчеркнули в центре. –