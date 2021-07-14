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Большим круизным лайнерам запретят заплывать в центр Венеции

Крупные суда, в том числе круизные лайнеры, теперь не будут проходить через канал Джудекка и проплывать перед центральной площадью Венеции Сан-Марко. Соответствующий закон одобрен Кабинетом министров Италии, передает Deutsche Welle.


– Такое решение принято с целью защитить природу и ландшафт, художественную и культурную целостность Венеции, – пояснил министр инфраструктуры Энрико Джованнини. 

Глава итальянского Минкульта Дарио Франческини назвал день принятия этого закона историческим.

Такое правило начнет действовать 1 августа. 

Так, запрет будет распространяться на корабли, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: вместимость более 25 тыс. т, длина более 180 м или высота свыше 35 м. Также будет создан специальный фонд для выплаты компенсаций компаниям и их сотрудникам, на которых могут сказаться новые ограничения. 

До пандемии коронавируса миллионы гостей приплывали в Венецию на круизных лайнерах. Волны, образуемые этими судами, наносили ущерб фундаментам зданий и представляли угрозу для экологического равновесия лагуны.

В июне ЮНЕСКО призывала как можно скорее запретить заход больших круизных лайнеров в лагуну и допускала включение Венеции в так называемый черный список. Туда попадают объекты Всемирного наследия, находящиеся под угрозой. Предполагается, что именно это побудило правительство Италии действовать. 

Венеция и Венецианская лагуна были включены в перечень объектов Всемирного наследия в 1987 году.  

Фото: picture alliance
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