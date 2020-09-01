Большие победы начинаются с малого. На Брестчине сегодня открылись новые спортзалы и футбольные поля

спонсировал открытие мини-футбольного поля в брестской гимназии № 4:заметил, что гимназия № 4 – с музыкальным уклоном:От имени организации Владимир Базанов подарил гимназии 20 комплектов футбольной формы, 10 мячей для команды, а каждому из 80 первоклассников – по футбольному мячу.Брест сегодня был не единственным городом, где появился новый спортивный объект.Так, новая футбольная площадка с искусственным покрытием открылась в городе Микашевичи Лунинецкого района благодаря социальному проекту, который совместно реализуют ОАО «Туровский молочный комбинат», Белорусская федерация футбола и местные органы власти. Новая площадка будет доступна для всех жителей Микашевичей.В Залесской средней школе Кобринского района председатель Кобринского райисполкома Михаил Гришкевич открыл сегодня спортивный зал площадью 540 кв. м. Примечательно, что учащиеся школы входили в тройку призеров районной спартакиады среди учреждений образования района. При этом у школы не было своего спортзала. Занимались школьники на стадионе и плоскостных сооружениях. Если дождь или снег – играли в шашки, шахматы, настольный теннис. Теперь любые погодные условия не страшны. На спортзал затрачен миллион рублей.Новый спортзал появился и в Стытычевской средней школе Пинского района – это пристройка к школе площадью 469,3 кв. м.Фото Павла Богуша