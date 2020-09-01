Большие победы начинаются с малого. На Брестчине сегодня открылись новые спортзалы и футбольные поля

В День знаний в школах Брестской области открылись новые футбольные поля и спортивные залы.
Генеральный директор группы компаний «Санта» Александр Мошенский спонсировал открытие мини-футбольного поля в брестской гимназии № 4:
– Старые микрорайоны Бреста нуждаются в новой жизни, и я не смог пройти мимо, так как сам учился в гимназии № 4. Мини-футбол – народный вид спорта. Займем мальчишек, облегчим работу физрукам. Мы не остановимся: есть баскетбольная площадка, которая нуждается в преображении, стадион, который помнит кеды моих ровесников. Мне хочется, чтобы на футбольном поле звучали не только детские голоса, чтобы по воскресеньям двери были открыты для жителей микрорайона.
Председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов заметил, что гимназия № 4 – с музыкальным уклоном:
– Иногда нужно скрипку или баян положить в сторону и погонять в футбол. Мы должны быть здоровыми.
От имени организации Владимир Базанов подарил гимназии 20 комплектов футбольной формы, 10 мячей для команды, а каждому из 80 первоклассников – по футбольному мячу.
Брест сегодня был не единственным городом, где появился новый спортивный объект.
Так, новая футбольная площадка с искусственным покрытием открылась в городе Микашевичи Лунинецкого района благодаря социальному проекту, который совместно реализуют ОАО «Туровский молочный комбинат», Белорусская федерация футбола и местные органы власти. Новая площадка будет доступна для всех жителей Микашевичей.
В Залесской средней школе Кобринского района председатель Кобринского райисполкома Михаил Гришкевич открыл сегодня спортивный зал площадью 540 кв. м. Примечательно, что учащиеся школы входили в тройку призеров районной спартакиады среди учреждений образования района. При этом у школы не было своего спортзала. Занимались школьники на стадионе и плоскостных сооружениях. Если дождь или снег – играли в шашки, шахматы, настольный теннис. Теперь любые погодные условия не страшны. На спортзал затрачен миллион рублей.
Новый спортзал появился и в Стытычевской средней школе Пинского района – это пристройка к школе площадью 469,3 кв. м.
Фото Павла Богуша
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Большие победы начинаются с малого. На Брестчине сегодня открылись новые спортзалы и футбольные поля
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