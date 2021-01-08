Большие перемены ждут «рогатых» знаков зодиака в январе





Начало года у Овнов отлично подходит для завершения начатых еще в прошлом году дел. В январе лучше не начинать что-то новое и тем более грандиозное – подходящее время для этого наступит чуть позже. Начало года – время «подчистить хвосты» и создать почву для реализации амбиций. В середине месяца могут возникнуть проблемы разного рода, которые потребуют немедленных решений. Высока вероятность, что из-за таких неприятных неожиданностей Вам придется изменить свои планы на ближайшее время, как бы этого Вам и не хотелось.

Самое начало года для Тельцов весьма удачное время: смело беритесь за воплощение в жизнь самых дерзких и смелых планов. Решительные и активные представители данного знака будут на уровне подсознания чувствовать, где можно рискнуть и пойти ва-банк, и окажутся в выигрыше. Середина месяца благоприятна для покупок, которые предназначены создавать комфорт и удобство в Вашем доме.

И работа, и личная жизни требует повышенного внимания со стороны Козерогов в начале года. Не позволяйте себя вести себя пассивно, иначе перемены в новом году будет неприятные. В деловой сфере жизни январь для Козерогов – подходящее время, чтобы пробовать себя в чем-то новом, иначе потом момент может быть безнадёжно упущен. Личная жизнь тоже не должна отходить на второй план, иначе возможны трения с любимым человекам. Прислушивайтесь к пожеланиям своей второй половинки и тогда первый месяц нового года пройдет у вас в атмосфере любви.