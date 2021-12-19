Больше всего люди хотят сохранить социальную направленность государства

Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ заявил директор Института социологии НАН Николай Мысливец, комментируя итоги масштабного социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем».
Эксперт обратил внимание: когда разрабатывался инструментарий, предполагалось, что социальные гарантии будут сохранены априори.
- В итоге решили, что целесообразно включить этот вопрос в анкету. И видим, что как пример, подтверждающий ориентацию нашего государства, нашей политики на сохранение социальной гарантии, вот это, пожалуй, самая востребованная позиция… Но что касается предполагаемых изменений, интересуют вопросы социальной безопасности, интересует сохранение существующей политики, существующих направлений приоритетных. Это все находит отражение в новом проекте Конституции.
Комментируя данные о планах граждан по участию в референдуме, Николай Мысливец напомнил, что в стремлении принять участие в референдуме выразили желание более 60 % опрошенных:
- Обратим внимание на затруднившихся ответить и на неопределившихся с ответом (12% и 10,4% «скорее нет» соответственно – прим. Ред.) Необходимо продолжать ту работу, которая у нас в обществе сейчас происходит. Проводятся дискуссионные площадки, встречи в трудовых коллективах. Эту работу активно проводят и наши средства массовой информации. В комплексе это, полагаю, принесет эффект.