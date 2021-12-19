Больше всего люди хотят сохранить социальную направленность государства

Эксперт обратил внимание: когда разрабатывался инструментарий, предполагалось, что социальные гарантии будут сохранены априори.Комментируя данные о планах граждан по участию в референдуме, Николай Мысливец напомнил, что в стремлении принять участие в референдуме выразили желание более 60 % опрошенных: