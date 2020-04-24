Больше всего буктрейлеров на конкурс «Книга с экрана» пришло по книге «А зори здесь тихие...»

91 работа пришла на республиканский этап конкурса буктрейлеров «Книга с экрана», который совместно с Министерством информации и Союзом писателей Беларуси проводит Белорусский республиканский союз молодежи.



Первой темой организаторы предложили участникам книги о Великой Отечественной войне, рассказала секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ» Юлия Зинкевич:



— Самой популярной книгой у молодежи стала повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» — около 40% работ выполнены именно по этому произведению. Также участники снимали буктрейлеры и на книги белорусских авторов. Сейчас идет подведение итогов. Вместе с нами оценивают работы представители Министерства информации, Союза писателей и Национальной библиотеки.



Юлия отметила, что пока члены жюри просматривали буктрейлеры, многие и сами захотели что-то перечитать. В то же время есть и специальная онлайн-номинация — любой желающий может отдать голос за понравившийся ролик в социальной сети ОО «БРСМ» ВКонтакте. Также посмотреть лучшие работы можно на сайтах и в социальных сетях Министерства информации, Союза писателей Беларуси.



— К 9 мая мы определимся с победителями. И стартует следующий этап — мы предложим нашей молодежи почитать современных белорусских авторов и снять буктрейлеры уже на эти книги, — рассказала Юлия Зинкевич.