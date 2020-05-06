Больше половины пациентов, которым введена плазма с антителами COVID, идут на поправку

Введение донорской плазмы пациентам, инфицированным COVID, не панацея, но дополнительный метод лечения, рассказал в интервью «Беларусь сегодня» директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. Это практически та же вакцина, единственное отличие в устойчивости антител. В случае когда в организм они вводятся готовыми, из кровеносного русла исчезнут через 20 дней. По предварительным данным, первые пациенты, которым была введена плазма с антителами, шли на поправку.





Как сейчас обстоят дела со сдачей крови, улучшилось ли самочувствие пациентов и прибавилось ли доноров — в комментарии заместителя директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Ларисы Гущиной:

— Заготовка плазмы продолжается, ежедневно от двух до десяти доноров только в нашем центре. С помощью специальной базы обзваниваем переболевших, при отсутствии противопоказаний и личном согласии они становятся спасителями других жизней. Обращаются к нам и те люди, у которых нет клинического подтверждения COVID. Лишь руководствуясь собственными ощущениями, они считают, что переболели, но это подтверждается лишь в десяти процентах случаев. Приглашаем стать донорами, пускай даже не плазмы, обычной крови, она тоже понадобится! Ведь эпидемия не изолирована от других проблем, по-прежнему остаются нуждающиеся в помощи при онкологии, гематологии, акушерстве, травматологии. Единственное, для донорства понадобится справка о состоянии здоровья из поликлиники, но ее можно заказать через интернет и переслать нам. Заодно проверим вашу кровь на наличие антител к COVID, если они есть, то используем для спасения других жизней.

Доноров плазмы сейчас 40, некоторые сдают ее по второму кругу, это разрешается ровно через две недели. Одну дозу в 600 миллилитров можно разделить на три маленькие и вводить в зависимости от клинических состояний. Таким образом, больше 60 человек испытали на себе ее защитные свойства, у 60 процентов из них явно положительная динамика или стабилизация процесса. В целом о процентном уровне помощи пока говорить рано, ведь для хорошего исследования нужна большая выборка пациентов, а чтобы человека излечить полностью, порой требуется несколько переливаний. В любом случае положительный эффект есть, и у нас появляется все больше опыта в применении. Да, это не панацея, не противовирусная терапия, но с этим методом организму проще справиться с вирусом.