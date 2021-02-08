В этом году в домах, находящихся на обслуживании ЖКХ районов, запланирован текущий ремонт 2050 подъездов, сообщает Минск-Новости.
В Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ) пояснили, что такое решение принято по итогам обследований мест общего пользования многоквартирных домов во время осеннего ремонта жилфонда. Адреса объектов разместят на сайтах районных ЖКХ в феврале.
В 2020 году вместо запланированного 1841 подъезда обновили 1852. Из них 451 жители привели в порядок сами или с привлечением сторонних специалистов. Но основными подрядчиками остаются ЖЭУ.
Как отметила главный специалист производственного отдела МГЖХ Ирина Кремень, в смету закладывается бюджетный вариант: снятие старой краски, грунтовка, шпаклевка, штукатурка стен, окрашивание. Цвет краски обсуждается с жителями: чаще всего используют светлые тона. Также в смету могут вноситься дополнительные виды работ по желанию собственников (нанимателей) квартир.
По итогам 2020 года средняя стоимость ремонта одного подъезда составила 3,5 тыс. рублей. Согласно законодательству работы в полном объеме оплачивают жильцы через жировку, предусмотрена рассрочка на 3–6 месяцев.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
837
Больше двух тысяч подъездов отремонтируют в Минске в 2021 году
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter