Более десяти площадок. Где можно будет купить живую елку в Заводском районе Минска

В Минске постепенно ведется подготовка к Новому году: на Октябрьской площади украсили главную елку страны, праздничная атмосфера царит в торговых центрах столицы, а жители города вывешивают гирлянды на окна. Многих волнует вопрос, где купить главный символ Нового года – ель. Искусственные деревья продаются уже сейчас, а вот живые придется немного подождать. Где откроются все елочные базары столицы, пока неизвестно, но информация по отдельным районам уже появляется.
На сайте администрации Заводского района опубликован перечень открытых площадок под размещение елочных базаров по продаже живых елей. Работать они будут с 22 по 31 декабря. Всего площадок в списке 12, и половина из них будет расположена возле остановок общественного транспорта. Вот список:
ул. Ташкентская, 16/1 (остановка общественного транспорта)
ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта)
пр-т Партизанский, 56
ул. Ангарская, 36 (остановка общественного транспорта)
ул. Крупской, 6
ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта)
ул. Ротмистрова, 40
пр-т Партизанский, 34/1 (возле почтового отделения № 107)
ул. Варвашени, 1
ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта)
ул. Селицкого, 107
ул. Ангарская, 18/1 (остановка общественного транспорта)
Напомним, что всего в Минске будет открыто 79 елочных базаров. На некоторых из них горожане смогут приобрести не только живые ели и сосны, но и композиции из еловых ветвей. Государственные учреждения будут реализовывать растения в двух точках: ул. Багратиона, 70 (Минский лесхоз) и ул. Притыцкого, 146 (Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр). Средняя цена срубленного дерева на площадке Минского лесхоза составит от 19,20 до 33,60 руб., а вот растения в кадках будут стоить дороже – от 33,60 до 56,40 руб.