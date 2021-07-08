Больше 500 тысяч тонн сена заготовлено в Беларуси

А вот данные по областям. В тройке лидеров по тоннажу – Гомельская (125,8 тысячи тонн), Минская (104,2 тысячи тонн), Витебская (74 тысячи тонн). В Могилевской области заготовили 73,4 тысячи тонн сена, в Брестской – 72,2, а в Гродненской – 50,6. При этом в процентах к плану расклад по лидерству другой. К примеру, на передовых сейчас Могилевская область (66,2%), Витебская (65%) и Брестская (44%). Показатели Минской и Гродненской областей одинаковые – 40,1%. В Гомельской области сена заготовлено 36,8% к плану.Что касается сенажа, его на 8 июля заготовили 9363,4 тысячи тонн (69,3% к плану). Силоса в Беларуси заготовлено 322,1 тысячи тонн (1,66% к плану). Первым укосом скошено 1298,6 тысячи га трав (99,5% к плану), вторым укосом – 336,5 тысячи га (41,4% к плану).Убрано 3,54 тысячи га озимого ячменя (12,55% к уборочной площади), намолочено 16,63 тысячи тонн зерна.