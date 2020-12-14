Больше 200 пациентов после ковидной пневмонии приняла во вторую волну больница спелеолечения в Солигорске

Широкую популярность в стране и далеко за ее пределами единственная в Беларуси больница спелеолечения получила благодаря своему расположению – рядом с крупнейшим в Европе и мире месторождением калийных солей. В шахтах, не используемых в промышленной добыче соли, на глубине 420 метров находится подземное отделение больницы, в котором оборудованы лечебно-оздоровительные залы и палаты для спелеолечения больных с аллергическими и пульмонологическими заболеваниями.Мы побывали в уникальной здравнице и узнали, как людям помогают восстановить силы, вернуть здоровье и вкус к жизни. Читайте об этом в ближайшем номере «СБ. Беларусь сегодня».