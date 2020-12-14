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  2. Больше 200 пациентов после ковидной пневмонии приняла во вторую волну больница спелеолечения в Солигорске

Больше 200 пациентов после ковидной пневмонии приняла во вторую волну больница спелеолечения в Солигорске

Цифру озвучила главный врач ГУ «Республиканская больница спелеолечения» Наталья Дубовик: 


– В первую волну пандемии за 4 месяца у нас прошли реабилитацию более 500 пациентов после перенесенной пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19. С 23 ноября распоряжением Министерства здравоохранения больница вновь была перепрофилирована для приема таких пациентов. И за это время приняла больше 200 человек. 

Широкую популярность в стране и далеко за ее пределами единственная в Беларуси больница спелеолечения получила благодаря своему расположению – рядом с крупнейшим в Европе и мире месторождением калийных солей. В шахтах, не используемых в промышленной добыче соли, на глубине 420 метров находится подземное отделение больницы, в котором оборудованы лечебно-оздоровительные залы и палаты для спелеолечения больных с аллергическими и пульмонологическими заболеваниями.

– Но реабилитацию после ковидных пневмоний проводим в условиях наших наземных соляных комнат, – уточнила Наталья Дубовик. – Это важный момент. В первую волну, учитывая нашу специфику, поступало много звонков на этот счет. И мы объясняли, что в шахты могут спускаться пациенты с хорошими адаптационными способностями, а после пневмонии на ранних стадиях люди еще физически ослаблены и психоэмоционально напряжены. Им даже пройтись трудно. Поэтому для них разработаны мероприятия в, так сказать, щадящем режиме, согласно специальному протоколу реабилитации с учетом наших лечебно-диагностических возможностей. Конечно, учитывается общее состояние каждого пациента, тяжесть перенесенной пневмонии, сопутствующие хронические заболевания. Лечение проводится по индивидуальным программам и состоит из комплекса разнообразных лечебных процедур: гало-, спелеоклимато-, лазеро-, магнитотерапия, ручной и аппаратный массаж, дыхательная гимнастика и прочее. Поток пациентов во вторую волну больший, в основном это люди среднего работоспособного возраста.

Мы побывали в уникальной здравнице и узнали, как людям помогают восстановить силы, вернуть здоровье и вкус к жизни. Читайте об этом в ближайшем номере «СБ. Беларусь сегодня».
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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