Больше 200 человек собрал в Гомеле финал регионального этапа проекта «Память сердца»

Одним из мероприятий проекта стал открытый диалог, во время которого с молодежью честно и откровенно общались свидетели войны, представители власти и общественных объединений. Ветеран Великой Отечественной войны Аэлита Самосонова, которая 17-летней медсестрой отправилась спасать жизни, попросила современное поколение относится к памяти о войне бережно:
– Я рассказываю только то, что видела своими глазами, ничего не придумываю. У нас огромное количество свидетелей и свидетельств, но почему-то иные люди предпочитают верить не в правду, а в выдумку. Проводить ревизию истории не нужно, это преследует исключительно чьи-то политические интересы. Даже глава МИД Германии недавно сказал, что они не перекладывают вину за развязывание Второй мировой войны ни на какое другое государство, только Германия несет всю ответственность.
Больше приглашать в учреждения образования живых свидетелей войны, вернуться к обязательному посещению школами военных музеев — вот предложения, прозвучавшие во время диалога. Участники проекта за 10 дней посетили важные исторические объекты, связанные с Великой Отечественной войной. На Гомельщине в этом списке – недавно открытый мемориал на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе, комплекс в Красном Береге Жлобинского района, где из детей принудительно делали доноров для немецких солдат и офицеров.
Финальный митинг-реквием прошел на Аллее Героев, где установлена 41 памятная стела и увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, среди которых были и освободители Гомеля.
Студентка Гомельского госуниверситета Дарья Козлова отметила, что такие мероприятия – вклад в сохранение памяти о подвиге народа:
– Сейчас бывает сложно определить достоверность той или иной информации о войне. И мне кажется, что встречи с ветеранами, экскурсии на мемориальные объекты помогут нам понять, где правда, не забыть о том, какой ценой деды и прадеды добыли для нас мирное небо.
У мемориала появились цветы и венки, а из свечей-лампадок участники митинга выложили фразу «Память сердца – Гомель».
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ