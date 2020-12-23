Больше 200 человек собрал в Гомеле финал регионального этапа проекта «Память сердца»

Больше приглашать в учреждения образования живых свидетелей войны, вернуться к обязательному посещению школами военных музеев — вот предложения, прозвучавшие во время диалога. Участники проекта за 10 дней посетили важные исторические объекты, связанные с Великой Отечественной войной. На Гомельщине в этом списке – недавно открытый мемориал на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе, комплекс в Красном Береге Жлобинского района, где из детей принудительно делали доноров для немецких солдат и офицеров.Финальный митинг-реквием прошел на Аллее Героев, где установлена 41 памятная стела и увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, среди которых были и освободители Гомеля.Студентка Гомельского госуниверситета Дарья Козлова отметила, что такие мероприятия – вклад в сохранение памяти о подвиге народа:У мемориала появились цветы и венки, а из свечей-лампадок участники митинга выложили фразу «Память сердца – Гомель».