На сегодняшнее утро общий намолот зерна хозяйствами Центрального региона составил 2 миллиона 3 тысячи тонн, поделились в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.
Самый большой вал зерна дал Слуцкий район, где намолотили 166 тысяч тонн. Также в хлебном топе – Минский (159 тысяч тонн) и Копыльский (146 тысяч тонн) районы. Самая высокая урожайность – в Несвижском (67 ц/га), Дзержинском (57 ц/га), Клецком и Минском районах (55 ц/га).
Сельхозпредприятиям еще предстоит убрать 3,5 гектара гречки и 145 гектаров бобов. Эти работы планируется завершить в первых числах октября.
Из оперативной информации Минсельхозпрода о ходе полевых работ в хозяйствах страны следует, что на сегодняшнее утро убрано 99,2 процента зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). Полностью завершены эти работы на Брестчине. Северному региону, Витебской области, которая традиционно в силу климатических условий заканчивает уборку последней, до финиша осталось меньше 2 процентов.
Фото: Pixabay.com
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Больше 2 миллионов тонн зерна намолотили хлеборобы Минщины
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