Больше 100 французских городов станут дружелюбнее к велосипедистам

Французские города намерены в ближайшее время серьезно улучшить инфраструктуру для велосипедистов. Стать дружелюбнее для владельцев двухколесного транспорта должны более 100 городов страны.





В столице Франции Париже планируют создать 650 километров новых велодорожек, первый этап завершится уже к 11 мая, когда планируется частично ослабить карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на euro-pulse.

Ранее власти Парижа заявляли, что к Олимпийским играм 2024 года в городе сделают пригодными для езды на велосипеде все улицы, убрав для этого с обочин более 70 процентов парковочных мест.

Активно развивать велосипедную инфраструктуру в ближайшее время намерены также в Лилле, Ле-Мане, Марселе и Руане.

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