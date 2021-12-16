Большаков: важно, чтобы человек вакцинировался и имел определенный буфер защиты от заболевания

В эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ глава предприятия "БелВитунифарм" Сергей Большаков рассказал, будут ли белорусские ученые успевать за разработкой вакцин против активно мутирующих штаммов коронавируса.
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– На сегодняшний день, моделируя точки мутаций коронавируса, наши ученые с большой точностью говорят, что это достаточно выполнимая задача. Но посмотрите, все сегодня действующие в мире вакцины против COVID-19 разрабатывались на уханьском [первом] штамме. Нет такого, что при обнаружении нового штамма создают другую вакцину. Работает тот препарат, который уже есть. Только лишь смотрят, насколько он эффективен, проверяют на технологические и биотехнологические нюансы. Беларусь также создает базовую вакцину, которая в процессе будет дорабатываться, – отметил Сергей Большаков.
Специалист отметил, что конкретно для человека это не имеет значение, главное, чтобы он вакцинировался и имел определенный буфер защиты от заболевания.