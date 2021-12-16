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  2. Большаков рассказал, почему «БелВитунифарм» был выбран для выпуска белорусской вакцины от COVID-19

Большаков рассказал, почему «БелВитунифарм» был выбран для выпуска белорусской вакцины от COVID-19

Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал гендиректор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков. 

Кадр из видео

– Это большая честь. Глава государства принял такое многофакторное решение. Оно непростое и конкурентное, так как многие хотели. Главный аргумент заключается в том, что сегодня "БелВитунифарм" является точкой роста биотехнологических технологий. Мы набирались опыта 90 лет. В биотехнологии главное – человек. На территории "БелВитунифарма" сегодня работают профессионалы. Но говорить, что только "БелВитунифарм" работает над вакциной против COVID-19 не совсем справедливо. Мы работаем совместно с "Белмедпрепаратами", Минздравом и Академией наук. Как хорошо и очень правильно сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в Беларуси создана уникальная ситуация, при которой можно специалистов разных ведомств соединить в одном месте. «БелВитунифарм», который находится в 15 км от Витебска, в Долже, оказался идеальной площадкой, – отметил гость программы. 

При этом Сергей Большаков уточнил, что белорусская вакцина от коронавируса все же родится в Минске. 
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