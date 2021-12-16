Глава «БелВитунифарм»: белорусская вакцина против COVID-19 безвредна, осталось доказать ее эффективность

рассказал Сергей Большаков.Глава «БелВитунифарм» отметил, что эффективность вакцины будет равна высшим мировым образцам.–подчеркнул Сергей Большаков.

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