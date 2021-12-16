SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Глава «БелВитунифарм»: белорусская вакцина против COVID-19 безвредна, осталось доказать ее эффективность

Глава «БелВитунифарм»: белорусская вакцина против COVID-19 безвредна, осталось доказать ее эффективность

Генеральный директор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков в эфире программы «Марков. Ничего личного» на «ОНТ» рассказал, какие испытания проходит белорусская вакцина против COVID-19. 

Кадр из видео

– Объясню немного укрупненными стадиями. Сначала необходимо отработать математическую модель. То есть ученые должны просчитать, как препарат будет работать, исходя из тех данных, которые есть. Следующий этап – испытание на лабораторных животных. Это в основном мыши, могут быть обезьяны, морские свинки и другие. Следующий этап – исследования на людях. Далее – в больницах, которые будут сертифицированы. Когда заканчивается каждый этап, проводится жесткий анализ. Сегодня я могу с гордостью сказать, что белорусская вакцина уже показывает свою безвредность. То есть первый шаг сделан. Дальше нужно доказать ее эффективность, – рассказал Сергей Большаков.  

Глава «БелВитунифарм» отметил, что эффективность вакцины будет равна высшим мировым образцам. 

– Мы должны зарегистрировать белорусскую вакцину против коронавируса в ВОЗ. Это определенный параметр, ниже которого быть не должно. Это наша задача, –подчеркнул Сергей Большаков.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы