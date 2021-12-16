Глава «БелВитунифарм»: белорусская вакцина против COVID-19 безвредна, осталось доказать ее эффективность

Генеральный директор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков в эфире программы «Марков. Ничего личного» на «ОНТ» рассказал, какие испытания проходит белорусская вакцина против COVID-19.
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– Объясню немного укрупненными стадиями. Сначала необходимо отработать математическую модель. То есть ученые должны просчитать, как препарат будет работать, исходя из тех данных, которые есть. Следующий этап – испытание на лабораторных животных. Это в основном мыши, могут быть обезьяны, морские свинки и другие. Следующий этап – исследования на людях. Далее – в больницах, которые будут сертифицированы. Когда заканчивается каждый этап, проводится жесткий анализ. Сегодня я могу с гордостью сказать, что белорусская вакцина уже показывает свою безвредность. То есть первый шаг сделан. Дальше нужно доказать ее эффективность, – рассказал Сергей Большаков.
Глава «БелВитунифарм» отметил, что эффективность вакцины будет равна высшим мировым образцам.
– Мы должны зарегистрировать белорусскую вакцину против коронавируса в ВОЗ. Это определенный параметр, ниже которого быть не должно. Это наша задача, –подчеркнул Сергей Большаков.