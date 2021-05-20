Болота Беларуси ежегодно выделяют примерно 630 тысяч тонн кислорода

Об этом рассказал начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Николай Свидинский на конференции, приуроченной Международному дню биологического разнообразия. Также спикеры подняли вопрос о современном состоянии экосистемы страны, сохранении редких видов растений и животных.
Фото носит иллюстративный характер
- Слоган этого года «Мы часть решения» еще раз напоминает, что каждый может внести свой вклад в развитие экосистем. Ведь роль и заслуга биоразнообразия неоспорима для нашей потребности в продуктах питания и благоприятной окружающей среде. Также оно напрямую поддерживает сельскохозяйственные системы, помогает поддерживать плодородие почв, процесс опыления и борьбу с вредителями, повышение урожайности практически всех сельскохозяйственных культур.
В стране будет совершенствоваться правовое регулирование, поэтому готовятся изменения и дополнения в Закон «О животном мире». Уделят внимание важному моменту: использование контактных зоопарков. Введут ограничение на содержание в них некоторых видов диких животных.
Фото: pixabay.com
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