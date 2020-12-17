Больницы в некоторых регионах Беларуси возобновляют обычный режим работы

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В области эпидемическая ситуация позволяет возобновить работу некоторых профильных отделений.Так, в Брестской областной клинической больнице с 17 декабря специалисты гематологического отделения принимают пациентов в обычном режиме.В Брестском областном онкологическом диспансере с 19 декабря открывается корпус № 2 (хирургические отделения на 180 коек).В Брестской центральной городской больнице и Брестской городской больнице № 1 постепенно сокращаются дополнительные места, которые выделялись на COVID-19. В связи с уменьшением числа обращающихся в больницы пациентов за прошедшую неделю сокращены более 120 дополнительных мест.Кроме того, с 21 по 24 декабря планируется перепрофилирование коек кардиологического, гастроэнтерологического, ревматологического отделений и отделения торакальной хирургии в Брестской областной клинической больнице, а также сокращение дополнительных коек в Брестской центральной городской больнице и в Брестской городской больнице № 1. В Минздраве отметили, что с 4 декабря работает в плановом режиме эндокринологическое отделение Пинской центральной больницы.С 21 декабря прекращается оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом в хирургическом корпусе Витебского областного клинического онкологического диспансера и возобновляется оказание плановой онкологической помощи в обычном режиме.Также прекращается госпитализация пациентов на долечивание пневмоний в реабилитационный центр «Железняки» Витебского областного клинического кардиологического центра. После обработки в центре будет проводиться реабилитация пациентов после пневмоний.Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация в Могилевской области позволяет в некоторых учреждениях здравоохранения восстановить обычный режим работы.В частности, перепрофилируется и начинает работать в обычном режиме с 21 декабря Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны. А с 28 декабря запланировано возвращение в обычный режим Кардиологической больницы (филиал Могилевского областного лечебно-диагностического центра).