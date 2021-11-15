В Бресте часть отделений облбольницы и кожвендиспансер приступают к профильной работе

Эпидемиологическая обстановка становится менее напряженной: некоторые медучреждения Бреста возвращаются к привычному режиму работы. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Сегодня, после проведения мероприятий по дезинфекции, приступают к профильной работе Брестский областной кожно-вендиспансер, а также ревматологическое, неврологическое, гастроэнтерологическое отделения Брестской областной больницы.
Напомним, в регионе уже возобновлено оказание плановой медпомощи: отделение торакоабдоминальной хирургии и трансплантации, а также кардиохирургическое отделение Брестской областной клинической больницы, отделения Брестского областного онкодиспансера, гинекологические отделения в Брестском областном роддоме и Брестской областной больнице, онкодиспансер г. Барановичи, гастроэнтерологическое и эндокринологическое отделения Пинской центральной больницы, гинекологическое отделение Березовской ЦРБ им. Э.Э. Вержбицкого, терапевтическое отделение Дрогичинской ЦРБ, гинекологическое отделение Ивановской ЦРБ, неврологические отделения Ивацевичской ЦРБ и Кобринской ЦРБ.
Фото из архива БЕЛТА