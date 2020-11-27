Американка обратилась к врачам с просьбой помочь избавиться от болей в животе. Специалисты установили, что подобный симптом является признаком развития заболевания, называющегося "блуждающая селезенка". Соответствующий отчет размещен в журнале The New England Journal of Medicine, пишет РИА Новости.
Перед началом данного заболевания 36-летняя пациентка проходила обследование печени, в результате которого было установлено, что никаких патологий селезенки нет. Однако через день женщина почувствовала боли в животе, у нее началась рвота.
В отделении неотложной помощи ей повторно сделали анализы, благодаря которым удалось обнаружить смещение селезенки на 30 сантиметров. Медики считают, что смещение органа произошло из-за печени, которая связана с селезенкой через систему вен.
У женщины ранее было диагностировано воспалительное заболевание печени, которое спровоцировало цирроз, что к тому же затруднило кровообращение. Из-за этого большое количество крови попадало в селезенку, вызывая ее расширение. Это привело к растяжению окружающих ее связок.
Врачи обратили внимание на то, что наиболее опасным последствием данного заболевания является инфаркт селезенки, который способен привести к летальному исходу.
Фото: pixabay.com
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Боли в животе могут указывать на развитие редкой болезни
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