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Болгарский генерал предупредил о риске военного столкновения между Россией и НАТО

Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков сравнил ситуацию в Черном море с происходившим на границе СССР и Германии перед Великой Отечественной войной. Он также предупредил о риске военного столкновения между Россией и НАТО. Детали сообщает издание Lenta.ru.

Фото носит иллюстративный характер

Военный в интервью Dir.bg подчеркнул, что Черное море стало местом прямого контакта вооруженных сил России и НАТО. Причина: там регулярно проходят учения, которые дают сторонам возможность готовиться к реальным военным действиям. Цанков обратил внимание на беспрецедентный масштаб учений НАТО Sea Breeze, указав при этом на доминирующее положение России в этом регионе. 

По мнению генерала, НАТО «демонстрирует непризнание аннексии Крыма», что выражается в усиленном присутствии кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, в данных водах. Цанков полагает, что так Вашингтон пытается оказывать давление на Москву, а она в ответ наращивает свой военный потенциал. Это, как считает военный, приводит к обострению отношений и эскалации напряженности.

Цанков сравнил ситуацию в регионе с обстановкой в 1939–1941 годах, когда СССР и Германия имели общую границу. «Это самый простой способ развязать войну», – отметил он. Кроме того, генерал заявил, что к постоянной дислокации войск Североатлантического альянса у границ РФ может привести возможное получение Киевом статуса «глобального партнера» НАТО. Следовательно, подытожил Цанков, теперь Украина играет роль буфера.

Фото: pixabay.com
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