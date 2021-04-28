Прокуратура Болгарии подозревает шестерых граждан Российской Федерации в организации с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, сообщает ТАСС.
Об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.
– Все четыре взрыва на заводах по производству боеприпасов похожи. Уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. Данные расследования позволяют говорить о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгар и взрывами в других странах, – обозначила она.
По словам Милевой, "установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева".
– Собираются доказательства о совершении российскими гражданами тяжкого преступления, – добавила она.
По версии прокуратуры Болгарии, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления болгарской стороны в январе 2020-го указывала на необходимость действовать в такой ситуации по линии правоохранительных органов, поскольку речь идет об уголовном преследовании. При этом она отметила недостаточно сильную доказательную базу следствия и назвала обвинения Софии очередным элементом антироссийской кампании, за которой могут стоять представители политического истеблишмента этой страны.
Фото: shutterstock.com
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Болгария подозревает группу россиян в организации взрывов на оружейных заводах
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